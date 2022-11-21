شارك دونالد جون ترامب الابن، أكبر أبناء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، “ميم” على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، يسخر فيه من جمع التبرعات لتوفير مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وأظهرت الصورة المركبة الهزلية التي نشرها جون، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو يسأل نظيره الأمريكي عبر الهاتف: “أين أموالي يا جو؟”.

كما بيّنت نفس الصورة جو بايدن وهو يرد عليه : “لا تقلق، يقوم 87000 من مفتشي الضرائب بتحصيلها في الوقت الراهن”.

وكتب جون ترامب الابن في تعليق على المنشور، شدد فيه أن هذه الصورة مجرد محاكاة ساخرة لا أكثر.

وأضاف جون : “لكنني لن أتفاجأ، مثل أي شخص عاقل، إن كانت الأمور تجري بهذا الشكل بالفعل”.

يُذكر أنه في ربيع الماضي، خصص الكونغرس حوالي 40 مليار دولار للإدارة الرئاسية الأمريكية لتمويل المساعدة العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا.