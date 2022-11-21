في مقطع فيديو كارثي وثق لحظة هجوم بقرة وحدة عناية مركزة بمستشفى في ماديا براديش بـالهند حيث بدت تأكل من مخلفات كورونا الملقاه بصناديق القمامة .

وأظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع البقرة وهي تتجول وتأكل النفايات الطبية من صناديق القمامة الموجودة في مباني المستشفى الموجودة في الهند.

وعلق الدكتور «راجندرا كاتاريا» الجراح المدني في مستشفى المقاطعة على الواقعة قائلاً : “لقد لاحظت الوضع واتخذت إجراءات ضد فتى الجناح وحارس الأمن، وهي حادثة في جناح عزل كورونا القديم الخاص بالمستشفى”، فيما تم فصل حارس أمن واثنين من الموظفين الآخرين من خدمتهم.