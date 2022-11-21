كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– مساعد مدير الذكاء الاصطناعي.

– أخصائي تأهيل الشريك.

– مدير المشتريات.

– أخصائي المشتريات.

– مساعد مدير الجدوى والاستثمار.

– مدير الشريك Onboarding.

– أخصائي تأهيل الشريك.

– مدير التطوير.

– مدير الإنشاءات.

– مدير المشروع، وغيرها.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 نوفمبر 2022م.