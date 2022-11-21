نجح فريق طبي بمركز القلب بالمدينة المنورة بإجراء عملية ولادة قيصرية معقدة لسيدة تعاني من مشاكل قلبية.

وقال دكتور فيصل آل ناصر مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية والطبية بمركز القلب في حديثه مع قناة الإخبارية:” أن وجود مركز متخصص ومتقدم مثل مركز القلب في المدينة المنورة يسر الحياة وجعلها أكثر راحة، لجميع المرضى وإن كانت حالاتهم معقده.”

وأشار إلى أن السيدة التي أجرت العملية كانت تعاني من مشكلة تضيق شديد في الصمام، وكان من المستحيل استمرار حملها وولادتها بالطريقة الطبيعية؛ لذلك كان يجب إجراء عملية توسيع الصمام عن طريق البالون ومن ثم تتم بعدها الولادة لنجاة السيدة ونجاة الطفل .

وأضاف:” أن عملية الولادة تمت بيسر وكانت ناجحة من قبل الطرفين، أطباء القلب وأطباء النسا والولادة .”