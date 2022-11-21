هناك عدد قليل من تطبيقات الجهات الخارجية التي تسمح بتسجيل المكالمات على هواتف آيفون، من خلال توفير بعض العوامل والأدوات، كحل بديل للميزة التي يفتقر إليها نظام تشغيل آبل iOS.

وتوجد 3 طرق يمكن استخدامها لتسجيل المكالمات الصوتية على أجهزة آيفون، أولها ببساطة باستخدام جهاز ثاني، فمن المحتمل أن يكون استخدام جهاز ثانوي لتسجيل المكالمات هو أفضل طريقة لتسجيل مكالماتك.

ويتم ذلك عن طريق فتح تطبيق التسجيل على جهاز أو هاتف آخر، فإذا كان لديك جهاز iPhone أو iPad ثانوي، فافتح تطبيق Voice Memos واضغط على الزر الأحمر لبدء التسجيل، وعبر جهاز آيفون الخاص بك، قم بإجراء المكالمة التي تريد تسجيلها، ثم قم بفتح مكبر الصوت بجهازك.

فيما تتيح تطبيقات الطرف الثالث الأخرى، تسجيل كل من الرسائل الواردة والصادرة على أجهزة آيفون، ومن بين أفضل التطبيقات المجانية لتسجيل المكالمات على آيفون تطبيق يسمى Rev.

ويمكن الحصول عليه عبر متجر آبل آب ستور، والقيام بهذه الخطوات :

1.قم بتثبيت تطبيق Rev على هاتفك الآيفون.

2. بمجرد انتهاء عملية التثبيت، قم بفتح التطبيق وتسجيل رقمك واضغط على خيار بدء المكالمة المسجلة في الأسفل.

3. حدد ما إذا كنت تريد تسجيل المكالمات الواردة أو الصادرة.

4. أدخل الرقم الذي تريد الاتصال به واضغط على بدء الاتصال.

5. إذا كنت ترغب في تسجيل مكالمة واردة، سيطالبك Rev تلقائيا بالاتصال بمسجل المكالمات الخاص بهم وسيقوم بإعداد مكالمة جماعية ثلاثية الاتجاهات.

6. بمجرد إنهاء المكالمة، سيظهر الملف المسجل تلقائيا على تطبيق Rev .