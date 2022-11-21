ينصح المختصون باتباع نظام غذائي في فصل الشتاء لتقوية المناعة، نظرا لانتشار العديد من الأمراض والالتهابات الفيروسية المختلفة.

وهناك 5 فواكه شتوية يمكن تناولها هذا الموسم:

1- البرتقال

هذه الفاكهة غنية بفيتامين سي والكالسيوم. حيث يساعد تناول البرتقال يومياً بشكل كبير في تقوية جهاز المناعة، كما يمنع تلف الجلد ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. كما يساعد بخفض مستويات الكوليسترول في الدم، ما يوفر الحماية من الأمراض الأخرى

2- الجوافة

تحتوي هذه الفاكهة الشتوية المليئة بفيتامين سي على مضادات الأكسدة التي تحارب نشاط الجذور الحرة الخطير في الجسم. كما تحتوي على ألياف بنسبة جيدة. وهذا يجعلها فاكهة ممتازة لتحسين عملية الهضم.

3- التوت البري

يوفر لك التوت البري فيتامين سي. حيث يقلل التوت الأحمر الحلو من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي وخفض مستويات الكوليسترول. كما يمكنك رش التوت البري في سلطاتك.

4- الكيوي

مصدر غني بفيتامين سي. وبصرف النظر عن تقوية جهاز المناعة، فهذه الفاكهة تساعد أيضاً في تنظيم ضغط الدم ومنع تخثر الدم وتحسين الرؤية. كما تساعد خصائصه المضادة للأكسدة في القضاء على الجذور الحرة داخل الجسم.

5- الرمان

آلام المفاصل في موسم النسمات الباردة شائعة جداً لدى الصغار والكبار على حد سواء. يمكن أن يكون الموسم صعباً، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل. كما يمكن أن يساعد تناول الرمان ذلك لأنه يحتوي على فيتامين ك الذي يقوي العظام. وهذه الفاكهة الحمراء هي أيضاً مصدر ممتاز للألياف وفيتامين سي. وبالتالي، الوقاية من الأمراض الأخرى.

6- تفاح الكاسترد

هذه فاكهة أخرى غنية بفيتامين سي يمكنك إضافتها لنظامك الغذائي الشتوي. إلى جانب احتوائها على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. كما تحتوي على فيتامين ب 6. علماً أن الخصائص المضادة للأكسدة لتفاح الكاسترد تجعله أكثر فائدة.