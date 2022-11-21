من المعروف أن للقرفة العديد من الفوائد الصحية، ولكنها مضرة في بعض الحالات والتي قد ينتج عنها عدد من الآثار الجانبية الخطيرة. ومن هذه الحالات ما يأتي:

– الحامل في الشهور الأولى من الحمل:

يؤدي استهلاك القرفة من قبل الحامل في الشهور الاولى إلى حدوث انقباضات في الرحم. أو الاجهاض أو الولادة المبكرة.بسبب النزيف الذي تسببه القرفة.

– المصابون بمرض السكري:

قد يؤثر استهلاك القرفة في مستويات السُكر في الدم. وبالتالي قد يتطلبون علاج للسيطرة على مستويات السكر لدى مرضى السكري الذين يتناولون القرفة.

– المصابون بانخفاض ضغط الدم:

يمكن لتناول القرفة أن يقلّل من مستويات ضغط الدم. ممّا قد يسبب انخفاضاً شديداً في مستوياته لدى الأشخاص الذين يعانون عادةً من انخفاض في ضغط الدم.

– المصابون بأمراض الكبد:

تحتوي القرفة على مركب الكومارين الذي قد يُسبب ضرراً في الكبد عند استهلاكه بكمياتٍ كبيرة. فإنّه يُنصح مرضى الكبد بتجنّب استهلاك القرفة بأنواعها بكمياتٍ كبيرة.