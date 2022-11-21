من المعروف أن للقرفة العديد من الفوائد الصحية، ولكنها مضرة في بعض الحالات والتي قد ينتج عنها عدد من الآثار الجانبية الخطيرة. ومن هذه الحالات ما يأتي:
– الحامل في الشهور الأولى من الحمل:
يؤدي استهلاك القرفة من قبل الحامل في الشهور الاولى إلى حدوث انقباضات في الرحم. أو الاجهاض أو الولادة المبكرة.بسبب النزيف الذي تسببه القرفة.
– المصابون بمرض السكري:
قد يؤثر استهلاك القرفة في مستويات السُكر في الدم. وبالتالي قد يتطلبون علاج للسيطرة على مستويات السكر لدى مرضى السكري الذين يتناولون القرفة.
– المصابون بانخفاض ضغط الدم:
يمكن لتناول القرفة أن يقلّل من مستويات ضغط الدم. ممّا قد يسبب انخفاضاً شديداً في مستوياته لدى الأشخاص الذين يعانون عادةً من انخفاض في ضغط الدم.
– المصابون بأمراض الكبد:
تحتوي القرفة على مركب الكومارين الذي قد يُسبب ضرراً في الكبد عند استهلاكه بكمياتٍ كبيرة. فإنّه يُنصح مرضى الكبد بتجنّب استهلاك القرفة بأنواعها بكمياتٍ كبيرة.
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