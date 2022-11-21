أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء 1,766 مركبة كيا “Carnival / Sorento” موديلات 2015 – 2016.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يتسبب في خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام (P) مما يزيد من خطر وقوع حادث.