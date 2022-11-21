أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء 1,766 مركبة كيا “Carnival / Sorento” موديلات 2015 – 2016.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك يتسبب في خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام (P) مما يزيد من خطر وقوع حادث.
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء 1,766 مركبة كيا “Carnival / Sorento” موديلات 2015 – 2016.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك يتسبب في خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام (P) مما يزيد من خطر وقوع حادث.
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