تحدثت النجمة اللبنانية ميريام فارس عن بعض كواليس أغنيتها للمونديال في قطر ومشاركتها في Tukoh Taka، مبينة أن المشروع استغرق 5 سنوات للتحضير، نفذت فيه أغنيتين، إلا أنها كانت مقتنعة بـ Tukoh Taka.

وأشارت إلى أنها لحنت الجزء العربي من الأغنية التي ستشارك ضمن أغان أخرى رسمية في افتتاح المونديال ووزعته أيضا، كما انتقت كل الآلات العربية والشرقية، فيما قامت شقيقتها بكتابة الكلمات، وأضافت ميريام مصطلحات مثل: “سلام عليكم”.

وقالت النجمة اللبنانية : أن رسالتها من إضافة السلام باللغة العربية تكمن بأن الفنانين دعاة سلام في أي مكان يذهبون إليه، ولم تكن مجرد تحية، لافتة إلى أنها أرادت جمع كل العالم للحضور إلى الشرق الأوسط.