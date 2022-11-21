أوضح بدر الراشد مدير إدارة أكاديمية الملكية الفكرية، أن الهدف من التعاون بين هيئة الملكية الفكرية ووزارة التعليم، هو رفع القدرة على الابتكار لدى الطلاب.

وقال الراشد خلال برنامج “سيدتي” :”أن هذا التعاون يستهدف رفع التفكير الإبداعي لدى الطلاب من خلال الأنشطة التطبيقية وتعليمهم مهارات معينة واكتشاف نقاط القوة لدى كل طالب وزيادة الوعي لديهم”.

وبخصوص تهيئة المعلمين بالمدارس مع إدراج الملكية الفكرية بالمناهج، أوضح أن الأمر تم بالفعل بشكل دقيق وتم تدريب المعلمين وتطويرهم.

وعن أهم المرتكزات لعملية إدراج الملكية الفكرية بالمقررات الدراسية، قال: “الأنظمة والقوانين الموجودة في المملكة هي أول المرتكزات”.

بدر الراشد – مدير إدارة أكاديمية الملكية الفكرية: الهدف من التعاون بين هيئة الملكية الفكرية ووزارة التعليم يستهدف رفع القدرة على الابتكار لدى الطلاب@moe_gov_sa@SAIPKSA#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xP8jsmc7Tb — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 21, 2022