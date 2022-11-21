شهد الشوط الأول من المباراة التي أقيمت بين منتخب إيران وإنجلترا اليوم تعرض حارس مرمى الأول، على رضا لإصابة جعلته ينزف، ويغادر الملعب ليحل محله زميله سيد حسين.

ووقعت الإصابة خلال المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولى فى قطر، والتي شهدت أيضا تفوق المنتخب الإنجليزي بثلاثية نظيفة دفعت اللاعب الدولي السابق يفيد بيكهام للنهوض والتصفيق فرحا بالأهداف.

يذكر أن منافسات كأس العالم 2022 انطلقت يوم أمس بمباراة فاز فيها منتخب الإكوادور على المنتخب القطري، وسيختتم المونديال في 18 ديسمبر المقبل.