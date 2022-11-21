تعمدت المذيعة قناةلبي بي سي، ليكس سكوت، ارتداء شعار المثلية “one love” أثناء تغطيتها لمباراة منتخبي إيران وإنجلترا، وذلك اعتراضًا على منع قائد المنتخب الانجليزي، هاري كين، من إرتداء شارة المثلية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد قرر منع هاري كين، من ارتداء شارة الشواذ “One Love”خلال منافسات كأس العالم 2022.

يذكر أن 8 دول من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قد أعلنت أنها سترتدي شارات One Love، ما دفع فيفا لإطلاق مبادرته الخاصة بشارة القيادة.

وأصدر “فيفا” تعليمات للقادة بارتداء شارات تحمل قيم معينة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحددة لتنفيذ حملات اجتماعية طوال كأس العالم.