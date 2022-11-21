أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات، بمدينة الرياض.

والوظائف الشاغرة المطروحة بمسميات :

رئيس فريق تطبيقات PMIS.

المسؤوليات.

مسؤول عن إدارة تطوير وتتبع تنفيذ PMIS.

مسؤول عن تصميم الاستراتيجية لأنظمة PMIS.

مسؤول عن إدارة جميع أعضاء الفريق لأنظمة PMIS.

خبرة كبيرة وواضحة في جمع المتطلبات ، حلول التصميم ، UAT ، تسليم…. الخ. المراحل.

إدارة الاتصال مع الأعمال الداخلية والخارجية.

رائدة في مراقبة النظام / إعداد التقارير للأداء والأمان والتوافر.

أي واجبات أخرى يجب القيام بها بموجب تطبيقات PMIS.

المؤهلات والخبرة.

يجب أن يتمتع المرشح بخبرة جيدة في تنفيذ وإدارة وقيادة أنظمة إدارة المشروع.

من سنتين إلى خمس سنوات من الخبرة في تطبيقات PMIS Oracle (السعودية فقط).

بكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

تحدث باللغتين العربية والإنجليزية.

وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة اضغط على الرابط التالي: من هنـــــــــا