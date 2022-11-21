كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع عن حكم إسقاط الجنين المشوه.

وقال الشيخ المنيع خلال برنامج فتاوى أن قول الجنين بأنه مشوه قد يكون غير صحيحاً وبناءً على هذا فإذا كان هناك مزيد من الإيمان بالله وأن هذا قضاء الله وأن الله سبحانه وتعالى له حكم فالصبر على ذلك فيه أجر عظيم لاشك وفيه تسليم لقضاء الله وقدره.

وتابع أن الابتعاد عن إسقاط هذا الجنين والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بأن يقضي ما فيه سعادة والديه.