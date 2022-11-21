أعرب مدافع المنتخب الإيراني أحسن حجصفي عن استناكره من حكومته مؤكدلً دعمه للاحتجاجات ضد الحكومة التي بدأت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.

وقال أحسن في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بشأن مباراة بلاده أمام إنجلترا ضمن مونديال قطر : “عليهم أن يعرفوا أننا معهم ، داعمة ومتعاطفة “.

وأضاف : “علينا ان نقبل حقيقة ان الاوضاع في بلدنا ليست جيدة وان شعبنا غير راض. نحن هنا ، لكن هذا لا يعني أننا يجب ألا نكون صوت المواطنين أو أنه لا ينبغي لنا احترامهم وإرادتهم.

ولفت المدافع الإيراني إلى إن اللاعبين في المنتخب يجب أن تتحدث نيابة عن مواطني إيران الذين يعانون.

وتلقى منتخب إيران هزيمة ساحقة من إنجلترا مساء اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العالم في قطر.

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران منذ شهرين ، بعد وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب في البلاد.