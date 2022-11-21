قال الناشط البيئي سعيد السهيمي أن المواد الشمعية المتواجدة على الفواكه ربما تكون مصنعة أو طبيعية، مؤكدا أنه لا يدخل المملكة مواد التشميع المصنعة كيميائيا .

وأوضح السهيمي أن “هناك قسمين للتشميع، قسم مصنع من المواد البترولية أو منتجات كميائية ، وقسم منها مصنع من مواد طبيعية كمشتقات النخيل أو شمع النحل “.

وأضاف” القسم المصنع من المواد البترولية أو المنتجات الكيميائية لايدخل المملكة ، بل يتم استخدام المواد الشمعية المصنعة بالمواد الطبيعية وليس بها أي ضرر، وتغلف بها الفاكهة حتى تدوم فترة صلاحيتها “، مبينا أنه يتم استخدامها في التفاح والبرتقال بشكل أكبر ويتم إزالتها عن طريق غسلها.

وأكد الناشط البيئي أن تشميع الفواكه يتم بمادة حافظة من الجفاف والإصابات والتعفن لتعيش فترة أطول وتحافظ على جودتها .

سعيد السهيمي – ناشط بيئي: المواد الشمعية على الفواكه ربما تكون مصنعة أو طبيعية، ولا يدخل المملكة مواد التشميع المصنعة كيميائيا @saeedalsuhaimi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/XujKUGdY1R — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 21, 2022