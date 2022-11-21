أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، أن الجهات الأمنية مستمرة في ضبط المخالفين، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات لنظام العمل وأمن الحدود.

وأضاف أن العقوبة لا تقتصر على من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

ولفت إلى أن من يقدم المساعدات لهم ويعرض نفسه لعقوبة تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال ومصادرة وسائل السكن والنقل والتشهير به.

فيديو | متحدث الداخلية طلال الشلهوب: مستمرون في ضبط المخالفين ونحث الجميع على الإبلاغ عن أي مخالفات لنظام العمل وأمن الحدود #الإخبارية pic.twitter.com/F8uaprhNim — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2022