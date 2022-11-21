صرح مصدر مسؤول بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر أنه تم تحرير بلاغ ضد المسؤولين عن واقعة زواج طفلة قاصر في محافظة الشرقية.

وأكد المصدر أن المجلس حول البلاغ إلى لجنة حماية الطفل بمحافظة الشرقية، وأن اللجنة ستتابع التحقيقات في هذه الواقعة.

وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية انتشر فيديو يوثق احتفالات رجل يحمل ابنته ويطوف بها بأرجاء أحد القرى في محافظة الشرقية ووسط جموع من الأهالي تحيط به، بعد التأكد من عذريتها وسط هتافات مرددة: “الشريفة العفيفة وصلت يا بلد”.​.

واحتفل الرجل الذي يحمل ابنته، بسلامة عذريتها بعد أن شك زوجها في بكارتها وعدم عذريتها، بعد زواجها يوم الخميس الماضي، وطلاقها يوم الجمعة.