في عادة أمريكية سنوية، عفا الرئيس جو بايدن عن ديكين رومي من الذبح فيما يسمى بعيد الشكر لديهم.

وأظهر مقطع فيديو، قيام الرئيس بايدن بوضع المايكروفون بالقرب من فم الديك وقام بسؤاله:”هل تريد أن تتحدث؟”.

وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب هو أول رئيس يعفو رسمياً عن ديك رومي في البيت الأبيض عام 1989.