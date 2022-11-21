في عادة أمريكية سنوية، عفا الرئيس جو بايدن عن ديكين رومي من الذبح فيما يسمى بعيد الشكر لديهم.
وأظهر مقطع فيديو، قيام الرئيس بايدن بوضع المايكروفون بالقرب من فم الديك وقام بسؤاله:”هل تريد أن تتحدث؟”.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب هو أول رئيس يعفو رسمياً عن ديك رومي في البيت الأبيض عام 1989.
في عادة أمريكية سنوية ، الرئيس بايدن يعفو عن ديكين روميين من الذبح في عيد الشكر.
بعدها قام الرئيس بايدن بوضع المايك بالقرب من فم الديك وقام بسؤاله:"هل تريد ان تتحدث؟". pic.twitter.com/WGd9ZX5Iur
— 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) November 21, 2022
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