تزينت سماء الرياض مساء اليوم بصورة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك احتفالا بافتتاح منطقة بوليفارد وورلد، والذي يحتوي على أكبر بحيرة صناعية في العالم.
كما تزينت سماء الرياض أيضا بالألعاب النارية، وصورة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، افتتح مساء اليوم منطقة بوليفارد وورلد ضمن فعاليات موسم الرياض.
فيديو | صورة الملك سلمان تزين سماء الرياض في #افتتاح_بوليفارد_وورلد#الإخبارية#نشرة_التاسعة#موسم_الرياض pic.twitter.com/dhKNK9qa6h
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2022
فيديو | رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ يفتتح منطقة #بوليفارد_وورلد #الإخبارية#نشرة_التاسعة#موسم_الرياض#افتتاح_بوليفارد_وورلد pic.twitter.com/UDqCpXt7Qq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2022
فيديو | صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تضيء سماء الرياض في #افتتاح_بوليفارد_وورلد#الإخبارية#نشرة_التاسعة#موسم_الرياض pic.twitter.com/aEN5CkLS9k
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2022
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