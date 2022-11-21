تزينت سماء الرياض مساء اليوم بصورة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك احتفالا بافتتاح منطقة بوليفارد وورلد، والذي يحتوي على أكبر بحيرة صناعية في العالم.

كما تزينت سماء الرياض أيضا بالألعاب النارية، وصورة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، افتتح مساء اليوم منطقة بوليفارد وورلد ضمن فعاليات موسم الرياض.