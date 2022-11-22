تحطّمت طائرة صغيرة كانت تقل ثمانية أشخاص، اليوم إثر سقوطها حي سكني في ميديين، ثاني أكثر مدينة في كولومبيا، ما أسفر عن مصرع كل من كانوا بداخلها.

كانت الطائرة أقلعت من مطار أولايا هيريرا صباحاً، وأبلغت بتعرضها لعطل في المحرك قبل سقوطها فوق منزل، ما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف.

وأوضح حساب المطار على تويتر أن الأشخاص الثمانية الذين كانوا داخل الطائرة توفوا، وهم ستة ركاب وطاقمها المؤلف من شخصين، ولم ترد أي تقارير تفيد بتعرض أحد من سكان المنزل لإصابات.

وكانت الطائرة قد أبلغت بتعرضها لعطل في المحرك عند الإقلاع، ولم تتمكن من العودة أدراجها إلى مطار أولايا هيريرا، وهو أحد مطاري ميديين، وتحطّمت فوق منزل ما أدى إلى تدمير طوابقه العليا،ط

وأخمد عمال الإطفاء النيران التي اشتعلت من جراء التحطّم الذي خلّف ركاماً وحطاماً.