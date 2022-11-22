أيد برازيليون، قرار منع مشجعة المنتخب الويلزي من دخول الملعب بسبب ارتدائها قبعة عليها ألوان الشواذ.

ورأى شاب برازيلي، أن “النظام هو النظام، والقانون هو القانون إذا كانت حرية فسأذهب لأبصق أمام البيت الأبيض”.

كما قال برازيلي آخر:” احترموا ثقافتهم، عاداتهم، لقد حذروكم من قبل”.

بينما اعتبر برازيلي ثالث:” في منزلكم افعلوا ما تريدكم في قطر لا إذاً احترموهم”، كما أوضح برازيلي رابع: قطر على صواب احترموهم و اتركوا البكاء”.

وكان منع بعض مشجعين المنتخب الويلزي من الدخول للملعب بسبب ارتداءهم قبعة عليها ألوان الشواذ.

يذكر أن التعادل الإيجابي خيم على مواجهة لقاء ويلز وأمريكا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى لكأس العالم فيفا قطر 2022″.