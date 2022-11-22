حذر الدكتور عبدالعزيز الدماس – استشاري طب القلب والشرايين من تناول بعض المضادات الحيوية لتجنب الوفاة المفاجئة.

وقال الدماس :” دراسات عدة أثبتت وجود علاقة قوية بين بعض المضادات الحيوية وحدوث خلل في وظائف القلب والتي قد تؤدي إلى الوفاة المفاجئة”.

وأضاف “استخدام الأدوية والإفراط فيها بدون استشارة طبية قد يؤدي إلى أضرار خطيرة على الجسم وخصوصاً القلب، كما أن تناول أكثر من نوع من الدواء قد يحدث تفاعل ضار بالجسم يؤثر على فاعلية الدواء إما عن طريق تقليل الامتصاص أو تقليل مستوى الدواء في الجسم “.

#صباح_السعودية | هل الإفراط في تناول الأدوية يؤثر على صحة القلب ويؤدي للوفاة؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/Ybh74xdWmS — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 22, 2022