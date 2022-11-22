قام المدير الفني للمنتخب الوطني إيرڤي رينارد، بوضع خيارات لقائمة الاحتياط لمواجهة منتخب الأرجنتين .

وقال المنتخب الوطني على حسابه الرسمي بتويتر :” أن خيارات رينارد لقائمة الاحتياط لمواجهة الأرجنتين هي:

محمد اليامي – نواف العقيدي – عبد الله مادو -عبدالله العمري- محمد البريك – سلطان الغنام – ناصر الدوسري سامي النجعي- على الحسن – عبدالله عطيف- نواف العابد ، عبدالرحمن العبود، هتان باهبري، هيثم عسيري

يُذكر أن المنتخب الوطني يخوض منافسات المونديال للمرة السادسة في تاريخه باحثًا عن تحقيق التأهل إلى دور الـ 16، حيث أنه يقع في المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من منتخب الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك.