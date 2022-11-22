نقلت وكالة “بلومبرغ”، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة على الوضع، أن بورصة Genesis تواجه مشاكل السيولة بعد انهيار بورصة وقد تعلن إفلاسها قريبا.

وأوضحت الوكالة، أنه دخلت Genesis في شراكة وطيدة مع FTX، بما في ذلك تقديم قروض للأخيرة، الآن تحاول Genesis بنشاط جذب مستثمرين الذين يمكنهم تزويدها بسيولة تبلغ حوالي مليار دولار.

ولم تؤكد Genesis هذه المعلومات بشكل رسمي، بينما تجري محادثات مع بورصة أخرى للعملات الرقمية وهي Binance، التي لم تعلق على التقرير.

وكانت FTX، أعلنت أنها رفعت دعوى الإفلاس، لافتة إلى أن رئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد قد استقال، بينما ذكرت “بلومبرغ” أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق في انتهاكات قد يكون رجل الأعمال قد نفذها وإذا ما كان رجل الأعمال متورطا في إجراءات أدت إلى أزمة السيولة في FTX.