أكد استشاري القلب والقسطرة القلبية في مدينة الملك سعود الطبية، الدكتور خالد الجهني، اليوم الثلاثاء، أن تأثير المباريات الحاسمة تصبح الضعف على مرضى القلب بسبب المشاعر الجياشة.

وقال الدكتور خالد الجهني، خلال مشاركته مع برنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية”، أن خلال المباريات تزيد الهرمونات الداخلية للجسم التي قد تسبب للمشاهد وخصوصًا مرضى القلب، الجلطات القلبية.

وأوضح “الجهني”، أن من العادات السيئة التي تزيد السكتات القلبية التدخين بشراهة أثناء المباريات، لافتًا إلى أن التأكد من وجود نبض وإجراء إنعاش القلب الرئوي أولى الإسعافات لمريض القلب.

فيديو | استشاري القلب والقسطرة القلبية د.خالد الجهني: تأثير المباريات الحاسمة تدبلت للضعف على مرضى القلب بسبب المشاعر الجياشة.. ومن العادات السيئة التي تزيد السكتات القلبية التدخين بشراهة أثناء المباريات#برنامج_اليوم pic.twitter.com/LogM7Chwdx — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 22, 2022