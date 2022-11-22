كشفت إحصائية في بريطانيا، أن اسم “محمد” هو أكثر الأسماء شيوعا بين المواليد الجدد لعام 2022 في المملكة المتحدة.

وتكشف تلك الإحصائية عن تزايد كبير في أعداد المسلمين في البلاد، وفقا لمركز المواليد الشهير في بريطانيا Baby Center.

وقال المركز إن عشرات الآلاف من الأهالي، سجلوا أسماء أطفالهم الجدد عبر الموقع هذا العام، ما سمح بالكشف عن الأسماء الأكثر شيوعا في المملكة المتحدة.

وكان اسم “نوح” هو الأكثر شهرة لعام 2021، بحسب إحصائيات Baby Center، لكنه تراجع هذا العام ليكون في المركز الثاني بعد اسم “محمد”.