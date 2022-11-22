وصف نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، الثلاثاء، الخسارة أمام الأخضر في كأس العالم، بأنها “ضربة قاسية جدا”.

وأعرب ميسي عن حزنه بالنتيجة، مشيرا إلى أن “اللاعبين سيبحثون عن القوة ويحسنوا أداءهم في المباريات المقبلة”.

وقال ميسي: “في غرفة تغيير الملابس مع الشباب، تحدثنا عن كل شيء. لم نتوقع أن نخسر بهذه الطريقة، والآن يجب أن نحضر أنفسنا للقادم. يجب أن نفوز. وهذا الأمر يعتمد علينا”.

وأضاف: “إنها ضربة قاسية جدا للجميع، لكن ليس هناك خيار آخر سوى الوقوف على قدمينا مجددا، وأن نفكر فيما سيأتي، وأن نفوز كي نستقر مجددا”.