احتفل عدد من المصريين بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم بالفوز على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم.

وخرج بعض المصريين من منازلهم وأخذوا يرقصون ويهتفون باسم “السعودية” فرحا بفوز الأخضر في أولى مبارياتها بالمونديال المقام حاليا في قطر.

يذكر أن الأخضر سيلعب ضد بولندا في 26 نوفمبر الحالي، بينما سيواجه المنتخب المكسيكي في 30 من الشهر ذاته.