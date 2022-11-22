صرح محمد العويس حارس مرمى المنتخب الوطي بأن اللعب في أرض عربية منح للأخضر أفضلية أمام الأرجنتين.

وقال محمد العويس الذي فاز بلقب رجل المباراة: “كنا في قمة التركيز اليوم ولعبنا مباراة مميزة”.

وأضاف “أنا واحد من نجوم المباراة ولكن لست النجم الأوحد فهناك باقي الفريق والاحتياطيين والجهاز الفني والإداري والطبي، الجميع عمل لكي نتحضر للمباراة أمام فريق مرشح للفوز بالبطولة”.

وتابع “حصدنا أهم ثلاث نقاط في مشوارنا، وأمامنا مباراتين سنلعبهما بشكل أقوى من هذه المباراة، لعبنا على أرضنا ووسط جمهورنا وهذا شيء يمنحنا أفضلية، أتمنى وأدعي أن تستغل الفرق العربية عامل الجمهور والملعب. نحن كعرب نلعب على أرضنا”.