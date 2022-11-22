قررت وزارة التعليم، مساء اليوم تأجيل اختبارات يوم غد الأربعاء للطلاب والطالبات، على أن تعقد في يوم الأربعاء 13-5-1444 الموافق 7-12-2022 في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

ويأتي هذا القرار تماشيا مع التوجيه الكريم الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

يذكر أن هذا التوجيه صدر بمناسبة فوز المنتخب الوطني على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم بهدفين مقابل هدف.