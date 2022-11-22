على خلفية خسارة الأرجنتين أمام المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء في كأس العالم، طلب مشجع أرجنتيني من آخر سعودي قميص الأخضر.

ووثق مقطع فيديو لحظة تبديل القمصان بين المشجعين، حيث طلب الأرجنتيني قميص المنتخب السعودي بعد الفوز التاريخي على منتخب بلاده.

وخسر المنتخب الأرجنتيني أمام الأخضر هزيمة مدوية، بهدفين مقابل واحد، حيث سجل هدفي السعودية اللاعبين صالح الشهري وسالم الدوسري.

يذكر أن الأخضر يستعد لمواجهة بولندا يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم قطر 2022.