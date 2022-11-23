علق المحلل السياسي أحمد الفراج، على تعليقات بعض منصات إعلام أمريكا على الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على الأرجنتين.

وقال أحمد الفراج:”كتبت قبل يومين هذه التغريدة عن انحطاط إعلام أمريكا، تعليقات بعض منصات إعلام أمريكا على الفوز التاريخي لمنتخبنا على الأرجنتين يثبت ما كتبت، وأقول لهم:”صياحكم يطربنا، ونباحكم أيها الكلاب يسئ لكم أنتم، ويثبت للعالم أنكم وصلتم أقصى مراحل الإنحطاط”.

وكان أحمد الفراج ذكر: قبل سنتين، قلت إن إعلام أمريكا أصبح مثل إعلام ما يسمونها دول العالم الثالث، ولم أقل ذلك من فراغ، فأنا أتابع هذا الإعلام منذ سنوات طويلة”، مضيفا:”كنت أظن أنه لن يسقط أكثر، لكنه اليوم يواصل رحلة السقوط المروع، في سي إن إن أصبحت محل تندّر، و ‎nytimes العريقة صارت صحيفة صفراء، ما يحدث مروّع ومرعب”.