فاجأت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بإطلالة مثيرة بعد نشرها صور جديدة، مما أثارت إعجابهم.

وأطلت رانيا بجمبسوت كت، مصنوع من القماش الشفاف، ومطبوع عليه بنقشة الزيبرا باللون الأبيض والأسود، وتميز بقصة محددة الخصر.

وانتعلت رانيا حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت عقد ملتف حول عنقها وحلق، بالإضافة لإسورتين في اليد

كما اعتمدت رانيا يوسف تصفيفة شعر جعلتها أصغر سنًا، فتركت خصلات شعرها البنية تنسدل على كتفيها بشكل ويفي مرتب وناعم، مع غُرة تتدلى على وجهها.

إعتمدت رانيا يوسف تصفيفة شعر جعلتها أصغر سنًا، فتركت خصلات شعرها البنية تنسدل على كتفيها بشكل ويفي مرتب وناعم، مع غُرة تتدلى على وجهها.