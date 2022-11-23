توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة ولأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية. ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، وسواحل المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع تصل إلى مترين مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة تصل إلى 35كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع , وحالة البحر خفيف مائج.