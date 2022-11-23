أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن توفر وظائف شاغرة لكلا الجنسين بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مدير الأداء والتميز التشغيلي:
– درجة البكالوريوس يفضّل درجة الماجستير في تخصص (الإدارة الصحية، اللغة الإنجليزية، إدارة الجودة، إدارة الأعمال، الإدارة المالية، الهندسة، إدارة المشاريع).
– الشهادات المهنية في قياس الأداء والتحليل والجودة.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قياس وتحليل الأداء.
2- صحفي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الإعلام، الاتصال والإعلام) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات كصحفي أو مراسل.
َوأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال المواقع
1- مدير الأداء والتميز التشغيلي: هنا
2- صحفي: هنا
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