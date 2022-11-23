أكدت تقارير، أنه قد يخسر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ملايين الدولارات إذا استسلم للإغراء واستأنف التواصل مع الجماهير عبر “تويتر” بعد أن أعاد الرئيس الجديد للموقع إيلون ماسك، تفعيل حسابه.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” إنه على الرغم من محاولات ماسك الواضحة لإقناع ترامب بالتغريد مرة أخرى، أصر الرئيس السابق على أنه راض عن البقاء في منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي Truth Social، التي أسسها بعد أن حظرته منصات التكنولوجيا الرئيسية العام الماضي، ومن بينها “فيسبوك” و”إنستغرام”.

وقالت الصحيفة، أن Truth Social هي ملكية خاصة لشركةTrump Media & Technology Group، التي يملكها الرئيس السابق، مضيفة أن TMTG مرتبطة باتفاقية مع شركة Digital World Acquisition Corp، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، والتي تم إنشاؤها لطرح شركة ترامب للاكتتاب العام.

وأشارت “نيويورك بوست” إلى أنه يمكن تصور عودة ترامب إلى “تويتر” دون مواجهة أي تداعيات قانونية، ولكن فقط إذا أعطى الأولوية لتطبيقه، ووفقا لتقرير لجنة الأوراق المالية والبورصات من قبل TMTG، فإن ترامب “ملزم عموما بنشر أي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على موقع TruthSocial ولا يجوز له نشر نفس المنشور على موقع تواصل اجتماعي آخر لمدة 6 ساعات”.