كشفت شركة بارسونز العربية السعودية (Parsons)، عن طرح (361) وظيفة شاغرة لحملة كافة المؤهلات للعمل بمختلف المجالات والتخصصات، بفروع الشركة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الشركة أن مجالات العمل المتوفرة هي:

1- وظائف: إدارية / مالية / قانونية.

2- وظائف: هندسية / فنية / تقنية.

3- وظائف أخرى في عدة مجالات.

وأفادت بأن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1- مدير التصميم.

‏(Design Manager – Dry Utilities)

2- مدير الجدولة.

‏(Master Schedule Manager)

3- موظف إداري.

‏(Administrator)

4- مدير أول للواجهة والتكامل.

‏(Senior Interface & Integration Manager)

5- مدير الواجهة والتكامل.

‏(Interface & Integration Manager)

6- مساح الكميات.

‏(Quantity Surveyor)

7- مهندس جودة.

‏(Quality Engineer)

8- مهندس بيئي أول – النفط والغاز.

‏(Senior Environmental Engineer – Oil & Gas)

9- مدير الجذب السياحي.

‏(Attractions Director)

10- مهندس موقع.

‏(Site Engineer)

وللتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية والشروط على وظائف شركة بارسونز عبر موقعها الرسمي.