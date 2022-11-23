وجه فؤاد أنور لاعب نادي الشباب والمنتخب الوطني السابق، رسالة مهمة للاعبي الأخضر .
وقال أنور خلال لقائه على برنامج المنتصف المُذاع على القناة الإخبارية:” خلونا نمشي ونتقدم ولا نرجع وراء، بولندا ليس فريق سهل ولكنه ليس فريق صعب أيضًا .”
وأضاف:” أنت تدري يا لاعبنا أن فريقنا لو فاز أصبح في الدوري الـ 16 بنسبة 90% “، مُشيرًا إلى أن مباريات بولندا من أهم المباريات .
فيديو | فؤاد أنور للاعبي الأخضر: "لا نرجع وراء" #المنتصف pic.twitter.com/XYMHKlyvNM
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) November 22, 2022
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