وجه فؤاد أنور لاعب نادي الشباب والمنتخب الوطني السابق، رسالة مهمة للاعبي الأخضر .

وقال أنور خلال لقائه على برنامج المنتصف المُذاع على القناة الإخبارية:” خلونا نمشي ونتقدم ولا نرجع وراء، بولندا ليس فريق سهل ولكنه ليس فريق صعب أيضًا .”

وأضاف:” أنت تدري يا لاعبنا أن فريقنا لو فاز أصبح في الدوري الـ 16 بنسبة 90% “، مُشيرًا إلى أن مباريات بولندا من أهم المباريات .