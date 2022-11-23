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ابتسامة جميلة لفتى يشرب القهوة في مكة قديما
ابتسامة جميلة لفتى يشرب القهوة في مكة قديما
منذ 43 دقيقة
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