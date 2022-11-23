قامت الشرطة الأمريكية بالقبض على أم تبلغ من العمر 29 عامًا، بتهمة قتل طفلتها، خنقًا أثناء إرضاعها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة “سان خوسيه” في كاليفورنيا، اتصالًا يؤكد فقدان توأمين يبلغان من العمر 8 أشهر الوعي في منزل عائلتهما.

وفور وصول الضباط تم نقلهما إلى المستشفى، لكن في اليوم التالي أُعلنت وفاة أحدهما وهي الطفلة “ميلاني”، وذلك بعد مكوثها ليلة كاملة في العناية المركزة.

ويُشار إلى أن إدارة الشرطة أعلنت القبض على الأم، سيلينا خواريز، موجهة إليها تهمة القتل العمد.

وذكر بيان الشرطة، أن الأم أُدخلت إلى المستشفى بشكل طارىء عندما بدأت التحقيقات بالحادثة بهدف الهروب من التهمة، وبقيت هناك حتى الـ16 من نوفمبر، وهو يوم صدور قرار القبض عليها.

وبالتحقيق اعترفت الأم أنها شعرت بالاحباط أثناء إرضاع طفلتها “ميلاني” لأنها لم تضع فمها في المكان الصحيح حول الحلمة، فدفعَتْها باتجاه صدرها ومنعتها من التنفس، وكذلك مع الطفلة الثانية.

فيما أكدت التحقيقات أن الأم انتظرت نحو 20 دقيقة، قبل التوجه إلى غرفة المعيشة لطلب المساعدة من والدتها التي كانت متواجدة معها في المنزل.