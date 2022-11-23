إيغالو عن البليهي: أكثر رجل مجنون لعبت معه وضده

علق لاعب نادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو، على لقطة لاعب المنتخب الوطني علي البليهي أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة المنتخبين أمس الثلاثاء.

وقال إيغالو عبر الإنستغرام: “هذا أكثر رجل مجنون لعبت معه/ضده في حياتي ، متأكد ان “ليونيل ميسي” يتساءل ما الذي يفعله، والمضحك انهُ لا يتحدث الإنجليزية بشكلٍ جيد”.

وتمكن المنتخب الوطني، أمس الثلاثاء، من تحقيق فوز ثمين على نظيره الأرجنتيني في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد لوسيل في قطر، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة من كأس العالم قطر 2022.

