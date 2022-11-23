الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء23 نوفمبر

إيغالو عن البليهي: أكثر رجل مجنون لعبت معه وضده

منذ 4 دقيقة
0
إيغالو عن البليهي: أكثر رجل مجنون لعبت معه وضده
تابعوا صدي على

علق لاعب نادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو، على لقطة لاعب المنتخب الوطني علي البليهي أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة المنتخبين أمس الثلاثاء.

وقال إيغالو عبر الإنستغرام: “هذا أكثر رجل مجنون لعبت معه/ضده في حياتي ، متأكد ان “ليونيل ميسي” يتساءل ما الذي يفعله، والمضحك انهُ لا يتحدث الإنجليزية بشكلٍ جيد”.

وتمكن المنتخب الوطني، أمس الثلاثاء، من تحقيق فوز ثمين على نظيره الأرجنتيني في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد لوسيل في قطر، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة من كأس العالم قطر 2022.
 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

إيغالو عن البليهي: أكثر رجل مجنون لعبت معه وضده

إيغالو عن البليهي: أكثر رجل مجنون لعبت معه وضده

منذ 4 دقيقة
0
1100
وزير الصناعة: تخصيص ميزانية خاصة بالبحث والتطوير في جميع الجهات الحكومية(فيديو)

وزير الصناعة: تخصيص ميزانية خاصة بالبحث والتطوير في جميع الجهات الحكومية(فيديو)

منذ 9 دقيقة
0
1100
مانشستر سيتي يجدد عقد غوارديولا رسميًا

مانشستر سيتي يجدد عقد غوارديولا رسميًا

منذ 18 دقيقة
0
1100
ضبط شخصاً مخالفاً لنظام البيئة في أملج

ضبط شخصاً مخالفاً لنظام البيئة في أملج

منذ 39 دقيقة
0
1100
ياسر الشهراني يصل الرياض بعد إصابته بمونديال قطر

ياسر الشهراني يصل الرياض بعد إصابته بمونديال قطر

منذ 44 دقيقة
0
11100