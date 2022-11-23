حاول مانويل نوير حارس مرمى ألمانيا وقائدها، اليوم الأربعاء ارتداء شارة “قوس قزح” لدعم المثلية الجنسية، خلال لقاء منتخب اليابان في كأس العالم قطر 2022.

ودفع ذلك التصرف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للتدخل والتشديد على ارتداء الشارة الرسمية، حيث وثقت صورة تدخل حكم المباراة للتأكد من الشارة.

وكان لاعبو المنتخب الألماني قامو بأخذ الصورة الرسمية لمباراتهم أمام اليابان مكممين لأفواههم بأيديهم، فيما علق الاتحاد الالماني بـ : “ليست رسالة سياسية، بل هي حقوق للإنسان غير قابلة للتفاوض، منعنا من ارتداء شارة الالوان يعني تكميم أفواهنا”.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أعلن موقفه من ارتداء قادة المنتخبات المشاركة في منافسات كأس العالم 2022، لشارة دعم المثليين، وحذر فيه قادة المنتخبات من ارتداء الشارة المذكورة.