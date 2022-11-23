أوضح خبير الفلك والأرصاد الدكتور خالد الزعاق، علاقة الدراسة بموسم الوسم والمربعانية.

وقال الزعاق، إن الإجازة الطلابية داخلة في حيز الأيام الأخيرة من الوسم، مشيرا إلى أنه في الغالب الأحوال الجوية تكون لطيفة.

وأضاف: “الدراسة في الترم الثاني ستكون في نطاق البرد الفعلي وبعض ايامها سيكون زمهريرا في شهور ديسمبر ويناير وفبراير”.

وتابع: “اخر نجمين من المربعانية وأول نجم من العقارب هذه النجوم الأبرد في السنة، وأول وآخر أيام الدراسة باردة في الليل ومعتدلة في النهار، وفي متسط الدراسة برد في الليل والنهار”.