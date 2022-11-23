قامت وزيرة الداخلية والمجتمع الألمانية نانسي فيسر بإخفاء شارة المثليين التي ترتديها أمام رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف.

جاء ذلك خلال لقاء لهم في مباراة ألمانيا واليابان اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة كأس العالم والتي انتهت لصالح ألمانيا بهدف.

وأظهرت مجموعة من الصور الوزيرة الألمانية بدون شارة المثليين خلال تواجد رئيس الفيفا وعقب انصرافه ارتدتها.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية ادعت أنها ستسافر إلى قطر لمناقشة “قضايا حقوق الإنسان التي تتم مناقشتها حول البطولة، مثل حماية الأشخاص المثليين من التمييز والاضطهاد” على حد قولها.