ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو معروضا في سوق الانتقالات بعد رحيله المفاجئ عن مانشستر يونايتد في وقت يتحصل خلاله على القليل من الخيارات المتاحة أقربها النصر .

وأضافت الصحيفة أن رونالدو تلقى الصيف الماضي العديد من العروض من المملكة ، واعترف بها النجم البرتغالي بالفعل. وقد وصل العرض إلى 242 مليون يورو في موسمين.

وأعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الثلاثاء أن المهاجم البرتغالي المخضرم سيغادر الفريق فورا في نهاية مريرة لفترته الثانية في ملعب أولد ترافورد بعد أن قال إنه شعر بالخيانة من قبل النادي.