تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع استفسارات بعض المواطنين بشأن مدى إمكانية تطبيق نص المادة 128 على يوم غد الخميس باعتباره وقع بين الإجازة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه “نصت المادة 128 في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على أنه إذا وافق يوم عمل بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية”.

وأشارت إلى أن المادة 127 من ذات اللائحة نصت على أن تكون أيام العطل الرسمية كما يأتي: العطلة الأسبوعية – عطلة الأعياد -عطلة اليوم الوطني -إجازة بكافة القطاعات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وجه أمس بأن يكون اليوم الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.