قال مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفذية، خالد البياري، إن وزارة الدفاع في طور بناء جامعة الدفاع الوطني.

وأكد، خلال حديثه في مؤتمر الشراكات المستدامة، أن عمل الوزارة لا يقتصر على القطاع العسكري فقط، مستشهدا على ذلك بمبادرة محو الأمية التي سبق أن نفذتها الوزارة.

وأضاف أن هناك مجالات مختلفة سيكون فيها فرص ضخمة للمنظومات البحثية والتعليمية، مضيفا أن الوزارة وقعت اليوم اتفاقيات مع وزارة التعليم بجانب اتفاقيات أخرى وقعتها بالفعل مع جهات تعليمية أخرى مثل هيئة تقويم التعليم والتدريب.