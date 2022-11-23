استأنف المنتخب الوطني، ظهر اليوم الثلاثاء، برنامجه الإعدادي في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب بولندا يوم السبت القادم.

وخضع اللاعبين لحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر، في حين واصل اللاعب رياض شراحيلي تدريباته الخاصة برفقة الجهاز الطبي، وسيواصل “الأخضر” استعداداته بحصة تدريبية على “ملعب منتجع سيلين”.

في سياق متصل، كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب “سلمان الفرج” عن وجود إصابة في عظمة الساق.

يذكر أن المدير الفني، إيرڤي رينارد، خصص يوم أمس حصة تدريبية على ملعب منتجع سيلين للاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مباراة يوم أمس أمام منتخب الأرجنتين.