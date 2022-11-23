قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل أن المملكة ضمن الدول الـ 10 الأوائل في الاستثمار في رأس المال الجريء.

وأضاف خلال مؤتمر الشراكات المستدامة أن المملكة حققت 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي منذ إطلاق ولي العهد استراتيجية البحث والتطوير والابتكار حيث قفزت المملكة إلى المرتبة السابعة في الاستثمار في رأس المال الجريء ، والمرتبة السادسة في الوصول إلى الاتصالات وتقنية المعلومات والمرتبة الرابعة في القيمة السوقية.

بحثت الجلسة الحوارية الأولى “التكامل والشراكات المستدامة” ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الشراكات المستدامة الذي تنظمه وزارة التعليم على مدار يومين في الرياض، إمكانية تطوير منظومة البحث والابتكار في الجامعات السعودية وتحويلها إلى قيمة استثمارية، ومنتجات اقتصادية، وأهمية التكامل بين مختلف القطاعات من خلال ربط منظومة البحث والابتكار في الجامعات مع القطاع الخاص والتنموي للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.